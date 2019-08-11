Пятый тур чемпионата России по футболу начался в Оренбурге. Занимающий последнее место Оренбург принимал дебютанты премьер-лиги Тамбов. Встреча завершилась вничью 2:2, причем хозяева смогли отыграть два гола.

Пятый тур чемпионата России по футболу начался в Оренбурге. Занимающий последнее место "Оренбург" принимал дебютанты премьер-лиги "Тамбов". Встреча завершилась вничью 2:2, причем хозяева смогли отыграть два гола.Незавидное турнирное положение заставляло оренбуржцев искать счастья в атаке. Однако первый тайм завершился в пользу гостей. На 27 минуте защитник "Тамбова" Седрик Гогуа отличился при розыгрыше углового. – 0:1"Оренбург" усилил натиск после перерыва. Создал несколько моментов у ворот Георгия Шелии и … пропустил. На 68 минуте нападающий гостей Хасан Мамтов вышел один на один с вратарем южноуральцев Александром Руденко и удвоил преимущество своей команды.Но хозяев поля спас вышедший на замену Джоэль Фамейе. Ганский легионер "Оренбурга" за четыре минуты сделал дубль и сравнял счет 2:2. Более того, вскоре "Тамбов" остался в меньшинстве после удаления Валерия Чуперки. Остаток встречи прошел в яростных атаках "Оренбурга", и лишь мастерство Георгия Шелии не позволило хозяевам забить третий мяч.Встреча завершилась вничью 2:2. "Оренбург" набрал первое очков в чемпионате и поднялся с 16 места на 15. "Тамбов" с 4 очками расположился на двенадцатом месте.