Супруга бывшего главы Подмосковья Бориса Громова Фаина поделилась в Instagram воспоминаниями. Она была рядом с Аллой Вербер последние 24 часа.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-08-2019-podruga-rasskazala-o-poslednem-dne-ally-verber.html" target="_blank">Подруга рассказала о последнем дне Аллы Вербер</a> - Супруга бывшего главы Подмосковья Бориса Громова Фаина поделилась в Instagram воспоминаниями. Она была рядом с Аллой Вербер последние 24 часа.
[url=https://33live.ru/novosti/11-08-2019-podruga-rasskazala-o-poslednem-dne-ally-verber.html]Подруга рассказала о последнем дне Аллы Вербер[/url] - Супруга бывшего главы Подмосковья Бориса Громова Фаина поделилась в Instagram воспоминаниями. Она была рядом с Аллой Вербер последние 24 часа.