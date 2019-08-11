За различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы полиция задержала 136 человек.

За различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы полиция задержала 136 человек, передает "Интерфакс".До этого в столице состоялась согласованная мэрией акция на проспекте Сахарова. Согласно данным московского главка МВД, на ней присутствовало порядка 20 тысяч человек. Среди заявителей – незарегистрированные кандидаты Елена Русакова и Денис Шендерович, а также зарегистрированные кандидаты Дмитрий Клочков и Эльвира Вяхирева.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала согласованный митинг примером диалога власти и общества, который должен стать ориентиром на будущее.