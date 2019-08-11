Порой звезды сами дают поводы для сплетен, иногда они возникают спонтанно. Как бы то ни было, у любителя светской хроники никогда не бывает затишья. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года.

Порой звезды сами дают поводы для сплетен, иногда они возникают спонтанно. Как бы то ни было, у любителя светской хроники никогда не бывает затишья. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года.На записи исполнительница сначала напевает песню "Символ юности", лежа в гамаке на пляже. После она начинает душевный монолог: "Вьетнам, я не забуду тебя! Это было очень круто! Какой прием, какая погода, ой, да было все супер! Спасибо, Боженька, тебе за эту прекрасную поездку!", – благодарила восхищенная Королева.В конце ролика она встает и уходит с пляжа летящей походкой. Но потом все же останавливается и начинает кружиться в танце. Стоит отметить, что из одежды на ней были только ярко-синий купальник и парео яркой расцветки.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года, в и специальных .