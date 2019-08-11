В Астраханской области в субботу утром столкнулись два легковых автомобиля. Погиб водитель одного из них, и семейная пара с двумя детьми, ехавшая во второй машине.

В Астраханской области в субботу утром, 10 августа, столкнулись два легковых автомобиля, после того, как один из них вылетел на встречную полосу.Судя по опубликованным кадрам, снятым регистратором участника движения, виновником аварии стал водитель праворульного автомобиля Honda Fit. Не убедившись, что встречная полоса свободна, он пошел на обгон и столкнулся с машиной LADA Granta.В легковушке отечественного производства находилась семейная пара и два ребенка, возрастом один и три года. Все они погибли на месте. Водитель Honda Fit 1990 года был доставлен в больницу, однако скончался от полученных травм.