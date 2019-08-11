Российский сборная по прыжкам в воду завоевала 10 августа два золота и одну бронзу на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Этого ей оказалось достаточно, чтобы за день до окончания соревнований досрочно одержать победу в медальном зачете.

Российский сборная по прыжкам в воду завоевала 10 августа два золота и одну бронзу на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Этого ей оказалось достаточно, чтобы за день до окончания соревнований досрочно одержать победу в медальном зачете.В настоящий момент на счету сборной России десять (пять золота, два серебра и три бронзы) медалей. У идущих следом команд Германии и Украины по две награды высшей пробы.В последний день турнира будут разыграны медали в двух видах программы – синхронных прыжках с 3-метрового трамплина у женщин и прыжках с вышки у мужчин.