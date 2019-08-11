Шоумен и экс-участник проекта Дом-2 Рустам Солнцев внимательно следит за самыми громкими скандалами и яркими новостями. На этот раз в поле его зрения попал нашумевший конфликт с участием продюсера Максима Фадеева и певца Олега Майями.

Шоумен и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев внимательно следит за самыми громкими скандалами и яркими новостями. На этот раз в поле его зрения попал нашумевший конфликт с участием продюсера Максима Фадеева и певца Олега Майями.По словам шоумена поступок юного исполнителя был весьма опрометчивым. Он считает, что его обвинения ставят его карьеру под серьезный удар."Разговоры о том, что у Фадеева сложный характер, идут давно. Чтобы в этом убедиться вам достаточно открыть его социальные сети и почитать какие-нибудь его высказывания. Но Олег назвал его тем словом, которым все последние годы называют Майкла Джексона", – рассказал суть скандала Солнцев.Также он отметил, что за такое высказывание можно . Тем более, что Майями никак не аргументировал свое обвинение. "Нехорошо получается. Ты брякнул и пропал", – обратился к юному музыканту Рустам.Экс-участник "Дома-2" предполагает, что все дело в обиде. Он напомнил, что Максим Александрович давал Олегу , как артист, дважды. Он не смог воспользоваться ими, поэтому осталось только хайповать."Так бывает, когда недопевец вроде тебя пытается сделать карьеру, опираясь на ресурс известного продюсера", – высказался шоумен.Отметим, что ранее Солнцев и Майями уже были знакомы. Они оба в прошлом были участниками телестройки. По мнению Рустама, Олег проявил себя там, как дешевка. Собственно, поэтому хамский поступок певца не слишком удивил шоумена.