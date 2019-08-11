В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Российские волейболисты снова добились победы, на этот раз переиграв команду Кубы в трех сетах со счетом 3:0 (25:18, 26:24, 27:25).

В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Российские волейболисты снова добились победы, на этот раз переиграв команду Кубы в трех сетах со счетом 3:0 (25:18, 26:24, 27:25).В заключительном туре российская сборная поборется с представителями Ирана. Победитель этой встречи получит олимпийскую путевку в Токио. Матч между россиянами и иранцами состоится 11 августа.В этот же день сборная Кубы сыграет с мексиканскими волейболистами. Оба соперника уже потеряли шансы отобраться напрямую на Олимпиаду на турнире в Санкт-Петербурге.