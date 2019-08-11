Бандформирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются прирастить подконтрольные территории силовым путем, сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Бандформирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются прирастить подконтрольные территории силовым путем, сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.К югу стягиваются вооруженные отряды. 120 боевиков, три бронированные машины, четыре пикапа с пулеметами отправила террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ). Двести джихадистов из "Аджнад аль-Кавказ" (запрещено в РФ) выехали из Кафер-Седжна с пятью бронированными машинами, двумя заминированными грузовиками и десятью пикапами с пулеметами.От "Исламской партии Туркестана" (запрещено в РФ) у линии соприкосновения сосредоточились 150 боевиков с минометами и пулеметами.Вчера было зафиксировано 24 обстрела.Российский центр по примирению вновь призвал командиров незаконных формирований к мирному урегулированию конфликта