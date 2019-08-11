Расследование смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в организации секс-торговли и который рано утром 10 августа был найден мертвым в камере, начали Минюст и ФБР США.

Расследование смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в организации секс-торговли и который рано утром 10 августа был найден мертвым в камере, начали Минюст и ФБР США.Генпрокурор страны Уильям Барр признался, что был потрясен, узнав о смерти Эпштейна. Он заявил, что это "очевидное самоубийство", тем не менее указал, что миллиардер находился в федеральном заключении, и поэтому его смерть "вызывает серьезные вопросы", которые настоятельно требуют ответов.В интернете уже обсуждается вопрос, как Эпштейн мог покончить с собой и как это допустили надзиратели. Но позже стало известно, что он не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к суициду, пишет РИА Новости.По версии следствия, Эпштейна принуждал несовершеннолетних девушек заниматься проституцией. Некоторым из соблазненных не исполнилось и 14 лет. Следователи утверждают, что с 2002 по 2005 годы Эпштейн вступил в половую связь с десятками девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. По законам США ему грозило до 45 лет тюремного заключения по совокупности преступлений, однако миллиардер свою вину не признавал.