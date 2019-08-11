В чемпионате приняли участие 260 сотрудников из 22 сборных команд территориальных органов МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации и Управлений на транспорте по федеральным округам...

В соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий МВД России на 2019 год, утвержденным приказом МВД России от 24 декабря 2018 года № 862, в период с 5 по 9 августа 2019 года в г. Уфа состоялся лично-командный чемпионат МВД России по преодолению полосы препятствия со стрельбой.В чемпионате приняли участие 260 сотрудников из 22 сборных команд территориальных органов МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации и Управлений на транспорте по федеральным округам.В эстафете команда Московской полиции завоевала 4 место, уступив сборной команде УМВД России по Омской области, занявшей 3 место, 0,3 секунды.По результатам проведенных соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:1 место заняла команда МВД по Республике Башкортостан;2 место – УМВД России по Омской области;3 место –МВД по Республике Татарстан.Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 5 место.УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве