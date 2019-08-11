Китайский супертайфун Лекима унес жизни 22 человек. Еще 10 пропали без вести.

Китайский супертайфун "Лекима" унес жизни 22 человек. Еще 10 пропали без вести.Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших без вести​​​.В провинции Чжэцзян из-за сильных дождей случился горный обвал. В результате течение реки было заблокировано, около 120 жителей города Вэньчжоу оказались в окружении паводка.К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены более ста сотрудников экстренных служб.Это уже девятый за год тайфун в провинции. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду, передает РИА Новости.