Сын, отслуживший в армии, вернулся в родное село. Обсуждает с отцом возможные кандидатуры невест:
- Вот Наташка вроде ничего - красивая, видная...
Отец, вполголоса:
- Нельзя, сынок... Понимаешь, мы в свое время с Наташкиной матерью... того... В общем, сестра она тебе...
- Ну тогда, Маринка, пожалуй... Девка работящая, да и симпатичная.
- Понимаешь, сынок - и с Маринкиной матерью... было дело...
- Светка только остается... Или Светка - тоже сестра?
- Дык, и Светка...
В это время мать, прислушивавшаяся к разговору, подает голос:
- Да женись ты, сынок, на ком хочешь! В конце концов - не такой уж тебе и отец этот старый кобель, как он думает...
еще анекдот!