В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании Рустави-2 под залог в 14 тысяч долларов. Ника Гварамия обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Он был уволен в июле, после смены владельцев компании.

В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" под залог в 14 тысяч долларов. Ника Гварамия обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Он был уволен в июле, после смены владельцев компании. Позже выяснилось, что, будучи на посту, он нанёс каналу серьезный финансовый ущерб.Гварамия все обвинения отрицает и заявляет, что не намерен вносить залог. В прокуратуре отметили, что в таком случае могут потребовать более строгой меры пресечения. Гварамия, который решил прославиться резкими высказываниями в адрес России, сейчас говорит, что процесс политизирован, а после освобождения он откроет новый и еще более громкий канал, чем "Рустави-2".