Ведущий специалист центра погоды «Фобос», бывший военный метеоролог Евгений Тишковец назвал бредом заявление депутата Госдумы о применении США климатического оружия.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», бывший военный метеоролог Евгений Тишковец назвал бредом заявление депутата Госдумы о применении США климатического оружия.Ранее член ЛДПР Алексей Журавлев сообщил в эфире телеканала "Россия 1", что нужно серьезно относиться к таким изменениям в погоде, ведь не может быть, чтобы летом Москву заливало, а Сибирь полыхала огнем. Все это – происки вашингтонского обкома.Тишковец опроверг это мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва". Метеоролог сослался на статистические данные. Самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда о климатическом оружии даже не слышали. Глобальное потепление стирает температурную грань между Арктикой и экватором. Но самое главное, Россия в свое время была лидером по разработке метеорологического оружия, и уж точно в Москве бы знали о его возможном применении. Так что все сказанное депутатом – мягко говоря, бред.Метеоролог добавил, что климатическое оружие – самые секретные разработки Пентагона. Принцип действия таков: станции на Аляске, в Норвегии занимаются периодической бомбардировкой верхних слоев атмосферы. Образовавшееся плазменное облако в ионосфере нагревается до четырех-пяти тысяч градусов, энергия луча проецируется на районе, из-за чего появляются блокирующие антициклоны или усиливаются циклонические вихри. Климат меняется. Но доказательств применения такого оружия ни у кого нет.В заключение Тишковец добавил, что летнее тепло скоро вернется в Москву, воздух прогреется до двадцати градусов.