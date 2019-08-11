В главном поединке турнира UFC Fight Night 156 в Уругвае представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки организации в наилегчайшем весе, одержав победу в бою с американкой Лиз Кармуш.

В главном поединке турнира UFC Fight Night 156 в Уругвае представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки организации в наилегчайшем весе, одержав победу в бою с американкой Лиз Кармуш.Шевченко в пятираундовом поединке одержала победу единогласным решением судей – 50-45, 50-45, 50-45. Для Валентины эта защита стала второй в карьере. Всего на ее счету 18 побед в ММА, при трех поражениях.