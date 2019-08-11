Национальная стрелковая ассоциация США против ужесточения продажи оружия после трагедий в Эль-Пасо и Дейтоне. Один из ключевых спонсоров предвыборной кампании Трампа недвусмысленно намекнул главе Белого дома, что против подробной проверки личных данных покупателей, пишет The Washington Post.

Национальная стрелковая ассоциация США против ужесточения продажи оружия после трагедий в Эль-Пасо и Дейтоне. Один из ключевых спонсоров предвыборной кампании Трампа недвусмысленно намекнул главе Белого дома, что против подробной проверки личных данных покупателей, пишет The Washington Post. Чтобы внести поправки в закон, нужно чтобы республиканцы объединились с демократами. Последние же заявляют, что именно расистская политика Трампа привела к массовым убийствам, и надеются победить его на выборах. Сам президент, похоже, так устал от нападок и внутриполитических проблем, что забыл, кто такой Владимир Зеленский.В деле о массовом расстреле в Дейтоне, штат Огайо, на долгие годы могут остаться темные пятна. У ФБР пока не получается подобрать ПИН-код к телефону стрелка. Ликвидированный полицией Коннор Беттс установил на аппарате шести- или даже восьмизначный пароль, скрыв таким образом тайну своего мотива.Техасский стрелок, развязавший бойню в Эль-Пасо, Патрик Крузиус наоборот — сам дает показания. По документам, которые утекли к журналистам NBC, признание он сделал еще в момент ареста. С поднятыми руками вышел из машины и уже на первом допросе рассказал, что его целью были мексиканцы.Жертвами двух массовых убийств стали 32 человека. Кандидаты от демократов, слетевшиеся в Айову на традиционную сельскохозяйственную ярмарку, вместе собираются поискать ответ на вопрос: что с этим делать? Ужесточение продажи покупки оружия плюс проверка прошлого покупателей — это то, что лежит на поверхности.Айова для двух десятков демократов последняя возможность изменить ход своих компаний. Не будет 130 тысяч доноров и хотя бы 2-процентной поддержки, не позовут на следующие дебаты.Берни Сандерс — номер два в рейтинге партийных симпатий. Номер один — Джо Байден. В Айове с ним приключился конфуз: бывший вице-президент едва выбрался из своего же двусмысленного противопоставления."Есть представление, что если вы бедный, вы не можете чего-то. Неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь их белые сверстники. Богатые дети, черные дети, азиатские дети — я действительно так считаю. Думаю, мы все так считаем. Они способны сделать все, что может любой человек — просто дайте шанс!" — сказал Байден. Звучит очень по-расистски, выглядит как щедрый подарок Трампу.Сам хозяин Белого дома не без удовольствия вспомнил, как еще на старте гонки называл Байдена человеком с низким IQ: "Послушайте, у Джо не все дома. Я слышал этот комментарий, видел это по телевидению. У Джо Байдена не все дома. Такого иметь президентом нельзя".Впрочем, такое же говорят и про Трампа, обсуждая и осуждая фото: на руках Мелании двухлетний Пол Анкондо, его родители погибли во время расстрела в техасском супермаркете. Не стоило президентской чете так широко улыбаться — стыдит супругов либеральная пресса. В общем, смена темы — это то, что Трампу сейчас нужно. Конечно, в пределах разумного, а не как получилось с вопросом про Зеленского.- Господин президент, вы планируете приглашать вашего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом и какой бы совет вы дали ему? – спрашивает президента журналист.- О ком вы говорите?- Президент Украины Владимир Зеленский.-Да.Но Зеленский — это где-то далеко. Пока же образовалась еще одна проблема: в штате Миссисипи во время рейда по птицефабрикам сотрудники миграционной службы задержали почти 700 нелегальных мигрантов. Разделенные семьи, плачущие дети и возмущенные хозяева производств, которым грозит разорение без рабочих рук. В итоге новые митинги, где звучат прежние обвинения — опять в сторону Трампа.