Сразу 15 футболистов получили ранения в результате удара молнии. Инцидент произошел в Германии, в Розенфельд-Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг).

Сразу 15 футболистов получили ранения в результате удара молнии. Инцидент произошел в Германии, в Розенфельд-Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг).Во время тренировки любительской команды в спортивную площадку ударила молния. Сразу 15 человек в возрасте от 19 до 48 лет получили легкие травмы. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых повреждений.Непогода, пришедшая в Германию в пятницу, внесла коррективы и в соревнования профессионалов. Гроза повредила осветительные мачты на стадионе клуба второй бундеслиги "Зандхаузен". Начало матча Кубка Германии с "Боруссией" из Менхенгладбаха пришлось отложить на несколько часов. Зрители из низших рядов были вынуждены пересесть на другие места.