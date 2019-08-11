Инцидент произошел во время спецоперации в иракской провинции Найнава на северо-западе страны.

Американский солдат погиб в Ираке, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Инцидент произошел во время спецоперации в иракской провинции Найнава на северо-западе страны. Других подробностей гибели солдата не приводится. Известно лишь, что военнослужащий консультировал силы безопасности Ирака перед спецоперацией.Всего за последнее время в Ираке погибли более 85 американских военнослужащих.