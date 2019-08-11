В горах Марамуреша на севере Румынии произошел инцидент с пользующимся большой популярностью в стране туристическим поездом Мокэница: паровоз и первый вагон поезда сошли с рельсов и опрокинулись в ущелье. В результате инцидента 12 человек получили незначительные травмы.

В горах Марамуреша на севере Румынии произошел инцидент с пользующимся большой популярностью в стране туристическим поездом "Мокэница".По данным местных СМИ, произошедшее весьма серьезно, так как жизнь 340 пассажиров 11 вагонов подверглась опасности: паровоз и первый вагон поезда сошли с рельсов и опрокинулись в ущелье. В результате инцидента 12 человек получили незначительные травмы, им оказана помощь.Протяженность узкоколейной железная дороги, на которой произошел инцидент, — более 20 километров. Помимо курсирования туристического поезда, по ней вывозится древесина из лесов Марамуреша. Поезд "Мокэница" стал одной из главных туристических достопримечательностей в этих живописных местах С 1990-х годов.