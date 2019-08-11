Ученики смогут овладеть навыками 3D-моделирования и компьютерного черчения

Ученики смогут овладеть навыками 3D-моделирования и компьютерного черченияЦентры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста» с сентября начнут работать в 21-й сельской школе Владимирской области, сообщает пресс-служба областной администрации.В этих центрах ученики смогут овладеть навыками 3D-моделирования, компьютерного черчения, технологией цифрового пространства. Толпуховская средняя школа Собинского района уже готова к старту проекта. Там установлены 3D-принтеры, новейшие компьютеры, тренажеры-манекены для обучения оказанию первой медпомощи, закуплены квадрокоптеры.В 2020 году планируется создать 42 таких образовательных центра, а в 2021 году к ним добавятся еще 21. Таким образом, в общей сложности будут модернизированы 84 городские и сельские школы.