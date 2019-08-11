Журналист Александр Лютиков на своей странице в Facebook заявил о реакции известного блогера Юрия Дудя на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который состоялся на проспекте Академика Сахарова в Москве. По его словам, тот якобы остался разочарован недостаточным уровнем профессионализма организаторов.

Журналист Александр Лютиков на своей странице в Facebook заявил о реакции известного блогера Юрия Дудя на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который состоялся на проспекте Академика Сахарова в Москве. По его словам, тот якобы остался разочарован недостаточным уровнем профессионализма организаторов.Александр Лютиков отметил, что на митинг они пришли вместе с Юрием Дудем. Тот, по его словам, осмотрелся вокруг и вынес неутешительный вердикт акции и ее организаторам."Ну и тухляк. Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?", – написал Лютиков, сославшись на своего спутника .Он добавил, что на митинге они пробыли всего 20 минут. После этого Юрий Дудь с товарищем отправились на фестиваль "Панки в городе", который также проходит в Москве."Там будет бодрее и там точно будут работать микрофоны. Всем рок!", – резюмировал Александр Лютиков.После публикации Лютикова его процитировали издание "Лента.ру". Однако сам Дудь в своем Twitter-аккаунте позже заявил, что цитата фейковая. "Если кто-то не в теме лютиковских пранков, цитата – фейк", – написал журналист.Ранее на своей странице в Twitter сам Юрий Дудь писал, что после участия в митинге поедет на музыкальный фестиваль. Блогер заявлен там как ведущий мероприятия.Напомним, 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 получили отказы. При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений. В частности, у некоторых незарегистрированных кандидатов в списках нашли умерших людей.