На лобовом стекле потерпевшие обнаружили записку с требованием выплаты 5 тысяч рублей за возвращение номерных знаков и одним и тем же номером мобильного телефона...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Покровское - Стрешнево задержали подозреваемого мужчину в кражах автомобильных номеров.В территориальный отдел полиции через службу «02» обратились несколько граждан. Они заявили, что предположительно в ночное время с их автомобилей пропали государственные регистрационные номерные знаки. На лобовых стеклах своих машин потерпевшие обнаружили записку с требованием выплаты 5 тысяч рублей за возвращение номерных знаков и одним и тем же номером мобильного телефона. Все траснпортные средства были припаркованы на соседних улицах.В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 25-летний москвич, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния.Дознанием ОМВД России по району Покровское - Стрешнево возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56