Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне - июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.Глава региона напомнил, что до 15 августа должен быть сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других объектов, которые были разрушены или повреждены паводком, сообщает ТАСС.Как сообщалось, паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате удара стихии погибли 25 человек, еще шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Во время первой волны паводка в 109 населенных пунктах региона было подтоплено 10,9 тысячи домов, в которых проживали 42,7 тысячи человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тысячи домов с населением 5,4 тысячи человек.