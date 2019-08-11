Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева. Ранее сообщалось, что центр Фадеева MALFA расторг контракт с певицей. По условиям расторжения Наргиз запрещено исполнять песни Фадеева, а организация августовского тура певицы больше не является обязанностью центра.

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева. Ранее сообщалось, что центр Фадеева MALFA расторг контракт с певицей. По условиям расторжения Наргиз запрещено исполнять песни Фадеева, а организация августовского тура певицы больше не является обязанностью центра.Сама Закирова обвиняет в срыве концертов продюсерский центр. На своей странице в Instagram Наргиз пишет, что в ходе закулисной борьбы некие неназванные силы заставили организаторов воронежского концерта снять видео прибывающего поезда, на котором певица должна была приехать в город, но якобы так и не явилась. Она призналась, что о готовящихся провокациях в стиле 90-х ее предупреждали знакомые и назвала выпады со стороны продюсерского центра травлей.Правда, коллеги Наргиз отмечают не только ее талант, но и сложный характер. Так, промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", что певица нередко пропадала и не выходила на связь даже накануне ответственных концертов, на которые уже были проданы билеты. На само выступление Наргиз могла явиться в нетрезвом виде, пила прямо на сцене, перелив виски в бутылку из-под газировки, и курила в запретных зонах, за что организаторам выписывались многотысячные штрафы. На фоне этого причуды Наргиз в виде требований обеспечить круглосуточную охрану гостиничного номера или вызов участников передачи "Битва экстрасенсов" для гадания на картах выглядят невинными забавами. Лавров не раз говорил, что Наргиз живет в каком-то параллельном мире. По его мнению, Фадеев просто устал от капризов звезды и решил с ней расстаться.