Балерина
дразнит недоброжелателей, публикуя снимки с греческого курорта. 43-летняя
Анастасия Волочкова неустанно демонстрирует фирменный шпагат.
Балерина
дразнит недоброжелателей, публикуя снимки с греческого курорта. 43-летняя
Анастасия Волочкова неустанно демонстрирует фирменный шпагат.
Сегодня,
10 августа, танцовщица превзошла саму себя. Бывшая прима Большого театра
показала что-то новенькое: Анастасия Волочкова попросила мужчину, с которым
подружилась на отдыхе, помочь в выполнении опасного трюка.
Знаменитость
в микро-бикини встала в упор на руки на перила бассейна. Одну ногу Волочковой поднял
на уровень своего лица ее новый друг, а вторую танцовщица распахнула наверх,
продемонстрировав роскошную растяжку.
"Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая... Красиво?" – поинтересовалась у подписчиков
Анастасия Волочкова, предусмотрительно закрыв возможность оставить комментарий.
Отметим, недавно балерина опубликовала в соцсетях
видео, в котором сообщила, что так увлечена отдыхом, что перестала мониторить
публикации в СМИ о себе. целыми днями загорает и купается,
поэтому обращать внимание на грязных завистников ей некогда.
"Я не читаю, не смотрю, что вы обо мне говорите, пишите,
слагаете. Прикол в том, что я с пяти лет хотела быть известным человеком,
известной балериной и это ж надо дойти до такого, чтобы прийти к этой
известности, но не желать знать, что о тебе сказали", – отметила .