Балерина дразнит недоброжелателей, публикуя снимки с греческого курорта. 43-летняя Анастасия Волочкова неустанно демонстрирует фирменный шпагат.

Балеринадразнит недоброжелателей, публикуя снимки с греческого курорта. 43-летняяАнастасия Волочкова неустанно демонстрирует фирменный шпагат.Сегодня,10 августа, танцовщица превзошла саму себя. Бывшая прима Большого театрапоказала что-то новенькое: Анастасия Волочкова попросила мужчину, с которымподружилась на отдыхе, помочь в выполнении опасного трюка.Знаменитостьв микро-бикини встала в упор на руки на перила бассейна. Одну ногу Волочковой поднялна уровень своего лица ее новый друг, а вторую танцовщица распахнула наверх,продемонстрировав роскошную растяжку."Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая... Красиво?" – поинтересовалась у подписчиковАнастасия Волочкова, предусмотрительно закрыв возможность оставить комментарий.Отметим, недавно балерина опубликовала в соцсетяхвидео, в котором сообщила, что так увлечена отдыхом, что перестала мониторитьпубликации в СМИ о себе. целыми днями загорает и купается,поэтому обращать внимание на грязных завистников ей некогда."Я не читаю, не смотрю, что вы обо мне говорите, пишите,слагаете. Прикол в том, что я с пяти лет хотела быть известным человеком,известной балериной и это ж надо дойти до такого, чтобы прийти к этойизвестности, но не желать знать, что о тебе сказали", – отметила .