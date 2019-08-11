Сестра Влада Топалова Алина призналась, что организация свадьбы брата была не простой – времени оставалось всего полтора месяца, но все прошло удачно. Девушка призналась, что некоторые просьбы Влада буквально довели ее до слез.

Сестра Влада Топалова Алина призналась, что организация свадьбы брата была не простой – времени оставалось всего полтора месяца, но все прошло удачно. Девушка призналась, что некоторые просьбы Влада буквально довели ее до слез.Алина Топалова уже на последних сроках беременности, но от работы предпочитает не отказываться. Так, этим летом она устроила шикарное торжество в Италии в честь свадьбы ее знаменитого брата Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко.В беседе со Алина рассказала, что подготовка к мероприятию была непростой из-за ограниченных сроков – нужно было уложиться в полтора месяца.Других проблем, кроме ускоренных темпов, признается Алина, не было. Регина, по ее словам, оказалась совершенно не требовательной. При этом идеи телеведущей, по словам Топаловой, были настолько яркими и роскошными, что ей просто хотелось реализовать каждую.По словам Алины, больше ее в процессе подготовки удивил все-таки брат, чем будущая невестка. Пару раз Топалова даже не сдержала слез."Все свадебные мечты Регины должны сбыться, никакими заботами ее не беспокоим, никакие бюджеты с ней не обсуждаем", – вспоминает слова Влада Алина, отмечая, что ее брат хотел, чтобы его будущая жена только "порхала и получала удовольствие от процесса".