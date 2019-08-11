Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом. Он отметил, что этот праздник приобщает верующих к вечным и актуальным для всего человечества ценностям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом. Он отметил, что этот праздник приобщает верующих к вечным и актуальным для всего человечества ценностям."Поздравляю всех мусульман с наступлением Курбан-байрама", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Володин напомнил, что праздник знаменует собой окончание хаджа."Этот праздник приобщает к вечным ценностям милосердия, добра, справедливости. Поддерживает традиции праведности, добрососедства, заботы о ближнем", – рассказал председатель Госдумы.Он добавил, что мусульманская община, опирающаяся на духовно-нравственные основы ислама и гуманистические идеалы, которые проповедует эта религия, вносит большой вклад в в укрепление межнационального согласия, сохранение культурного многообразия и развития России."Желаю всем российским мусульманам здоровья, мира, процветания и всего самого доброго", – заключил Вячеслав Володин.Напомним, Курбан-байрам является одним из двух главных праздников ислама. Он знаменует окончание хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама, праздника разговения после месяца поста рамадана.Согласно традиции, во время празднования Курбан-байрама каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В 2019 году он отмечается 11 августа.