Российский школьник Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. 8-летний спортсмен выжал десятикилограммовую штангу 701 раз.

Российский школьник Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. 8-летний спортсмен выжал десятикилограммовую штангу 701 раз.Достижение было установлено в международном детском лагере "Артек". Восьмилетний Владислав Черепанов из города Советск Кировской области установил новый мировой рекорд по жиму 10-килограммовой штанги лежа.Рекорд был зафиксирован и передан в комитет Книги рекордов Гиннеса. В течение трех месяцев судейская коллегия рассмотрит это достижение и даст ответ.