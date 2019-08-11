Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе - по мирным жителям. Так утверждает глава пресс-службы Народной милиции Донецка. Даниил Безсонов процитировал инструкцию для украинских военных, в которой сказано, что стрелок может сам выбирать мишень.

Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям. Так утверждает глава пресс-службы Народной милиции Донецка. Даниил Безсонов процитировал инструкцию для украинских военных, в которой сказано, что стрелок может сам выбирать мишень.В документе отмечено: это может быть "член вооруженных формирований или гражданское лицо, если есть угроза безопасности Украины". Есть угроза или нет — силовик, видимо, должен решить на месте. В Донбассе отметили, что это грубо противоречит условиям перемирия, о котором стороны договорились ещё в конце июля, сообщает телеканал "Россия 24".