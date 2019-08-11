Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар приказал прекратить огонь с 15:00 субботы до 15:00 понедельника в связи с празднованием Ид аль-Адха.

Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар приказал прекратить огонь с 15:00 субботы до 15:00 понедельника в связи с празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Как заявил представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари, армия оставляет за собой право начать боевые действия в ответ на провокации правительственных войск, пишет РИА Новости.В настоящий момент подразделения ЛНА и правительства национального согласия ведут бои на окраинах Триполи. Ранее также объявило перемирие.