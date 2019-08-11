Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Фейсбуке свою фотографию в боксерских перчатках. Снимок, которым Захарова призывает не стоять к ней слишком близко, так как она боксер, не только киска, уже набрал больше шести тысяч лайков и более тысячи комментариев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем "Фейсбуке" свою фотографию в боксерских перчатках. Снимок, которым Захарова призывает не стоять к ней слишком близко, так как она "боксер, не только киска", уже набрал больше шести тысяч лайков и более тысячи комментариев. Тот же снимок в Instagram Захаровой набрал больше 19 тысяч лайков."Мария! Как всегда огонь! Кого нокаутировать в этот раз хотите?", – интересуется Aleksandr Ovchinnikov."Все правильно. Добро должно быть с кулаками!" — уверен Рамиль Гатауллин."Самый умный и красивый боксер во всем мире!" — пишет Наталья Чуйченко."Бомбически очаровательная женщина", — отметил еще один комментатор."Все по-существу, доходчиво и элегантно. Еще раз убеждаюсь, что наша дипломатия в надежных руках", — пишет Вася Иванов."На экранчике телефона перчатки выглядят, как два пушистых сердечка, кстати", — подметил Сергей Цакул.Ранее Захарова рассказывала, что начинает утро в спортзале, так как оно должно быть бодрым. И фитнес — не единственное увлечение директора Департамента информации и печати МИДа. Также среди ее хобби — конный спорт, плавание и хореография, коллекционирование миниатюрных вещей и обустройство кукольного домика.