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<a href="https://33live.ru/novosti/11-08-2019-zelenskomu-ukazali-na-mesto-mezhdu-rossiej-i-ssha.html" target="_blank">Зеленскому указали на место между Россией и США</a> - Депутат Верховной рады Александр Онищенко посоветовал Зеленскому, как правильно выстроить политику взаимодействия и с американцами, и с русскими.