На пересечении Мира и Полины Осипенко телефонный распределительный шкаф превратился в популярную игру "Тетрис".

Улицы Владимира продолжают пополняться необычными арт-объектами. Так на пересечении Мира и Полины Осипенко телефонный распределительный шкаф превратился в популярную игру "Тетрис". Этот рисунок продолжает тему персонажей из денди, комиксов и игр, популярных в 90-х годах. Работа принадлежит руке молодого художника под псевдонимом "Мишкин". Напомним, он уже успел украсить город героями из компьютерных игр "Марио" и "Черепашки Ниндзя". Как отметили владимирцы в соцсетях, тетрис получился почти как настоящий, чем вызвал ностальгию. Но есть одна неточность - не хватает одной кнопки. К тому же, многие предполагают, что рисунок продержится недолго, он пропадёт под кистями более консервативных художников — коммунальщиков.Дмитрий Горкин