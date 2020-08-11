В связи с созданием департамента региональной политики.

В связи с созданием департамента региональной политики.Он был создан менее полугода в феврале нынешнего года под руководством Дениса Лякишева. Который теперь остался без места.В ходе перестановок Владимир Сипягин назначил Ольгу Петрову заместителем руководителя аппарата АВО, пресс-секретарем губернатора.Татьяна Метелкина стала заместителем директора департамента региональной политики, начальником управления информационной политики ДРП.А комитет общественных связей и СМИ и вовсе упразднен. С Леухиным разорван контракт.