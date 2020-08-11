Посмотрите на небо. Август — время наблюдений для любителей астрономии. Сейчас как раз продолжается «звёздный дождь» или метеорный поток. Это явление происходит от кометы

Посмотрите на небо. Август — время наблюдений для любителей астрономии. Сейчас как раз продолжается «звёздный дождь» или метеорный поток. Это явление происходит от кометы Свифта-Туттля. Она вращается вокруг Солнца. Сама комета приближается к светилу в среднем один раз в 135 лет. Сближаясь с ним, она теряет часть своего вещества. Ядро кометы разрушается. В результате образуется