Во время ночных протестов в Белоруссии было задержано множество людей. Среди несогласной с результатами выборов толпы оказались россияне.

Во время ночных протестов в Белоруссии было задержано множество людей. Среди несогласной с результатами выборов толпы оказались россияне.Белорусское госагентство БелТА обнародовало видеозапись, которая была сделана во время допроса задержанных на протестах. Некоторые из них признались, что являются гражданами России.Молодые люди рассказали, что приехали в Белоруссию "в туристических целях". Один из задержанных даже сообщил название санатория, в котором отдыхал последние дни. Возможно, правоохранители "повязали" россиян вместе с протестующими случайно, ведь на опубликованных ранее кадрах с протестов видно, как силовики скручивали руки всем без разбора.Тем временем сбежавшая в Литву Светлана Тихановская призывает несогласных с результатами выборов белорусов соблюдать законы. Оппозиционер попросила граждан больше не выходить на улицу и не устраивать акции протеста. Приближенные к кандидату в президенты люди уверены, что на нее .Напомним, Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав80,23%голосов. Светлану Тихановскую поддержали лишь9,90% избирателей. Явка составила 84,23%, что очень порадовало президента страны.