Появились сообщения о новых протестах в Белоруссии. Обстановка в республике крайне напряженная.

Появились сообщения о новых протестах в Белоруссии. Обстановка в республике крайне напряженная.В стране после выборов президента кипят нешуточные страсти. Люди, недовольные победой Александра Лукашенко, выходят на улицы и активно выражают свою позицию.Телеграм-канал NEXTA Live сообщает, что в городе Борисове люди становятся на колени перед ОМОНом. В Минске, на Пушкинской автомобилисты вышли из машин и заблокировали дорогу. Очевидцы с места событий сообщают, что там очень много транспорта.Также есть информация, что в районе автовокзала "Восточный" три автобуса с ОМОНом остановили колонну, начали атаковать людей и закидывать их шумовыми гранатами. набирают обороты.На проспект Дзержинского подъехал ОМОН. Протестующие встали в сцепку, силовики выбежали и начали бить их дубинками. Одного человека задержали.Напомним, начались из-за результатов выборов. Победил Александр Лукашенко, однако некоторые граждане подозревают, что голоса могли быть подсчитаны неверно.