Подмосковные врачи Реутовской больницы спасли 62-летнюю пациентку с двухсторонней пневмонией, которая поразила 95% ее легких. За ее жизнь боролись почти полтора месяца. Женщину сразу же ..

Подмосковные врачи Реутовской больницы спасли 62-летнюю пациентку с двухсторонней пневмонией, которая поразила 95% ее легких. За ее жизнь боролись почти полтора месяца.Женщину сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Из 57 дней, которые она провела в медучреждении, 20 пациентка находилась в реанимации. В настоящее время она выписана из больницы. Женщина поблагодарила своих спасителей, отметив, что им удалось сделать невозможное, передает интернет-издание "".