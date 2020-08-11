Актер Даниил Белых расстроен из-за того, что съемки седьмого сезона теленовеллы перенесли. Пандемия и карантин не позволили творческому коллективу сериала Сваты приступить к работе.

Актер Даниил Белых расстроен из-за того, что съемки седьмогосезона теленовеллы перенесли. Пандемия и карантин не позволили творческомуколлективу сериала "Сваты" приступить к работе.По словам артиста, создание картины – это сложный и дорогойпроцесс, который, к тому же, требует серьезной подготовки. Съемкам предшествуетогромная работа: выбор и согласование локаций, составление графиков дляартистов и многое другое, поэтому спрогнозировать, когда же седьмой сезонсериала "Сваты" увидит свет невозможно.Отметим, что часть сцен для новой части теленовеллыкиношникам все же удалось снять. Эпизоды создавались еще до пандемии. Белыхпризнался, что рад был вновь попасть на площадку "Сватов", где для артистов былисозданы все условия – каждому выделили собственный фургон.По словам Даниила, над сериалом "Сваты" трудятся настоящиепрофессионалы. Работа всегда идет как по маслу. Плюс ко всему, площадка оборудованапо последнему слову техники.1 Авг 2020 в 8:38 PDTПрокомментировал Белых информацию о том, что седьмой сезонсериала "Сваты" станет заключительным.Актер заметил, что раскрывать детали сюжета не может по контракту,однако готов поделиться впечатлениями. Даниил вспомнил, как после существенногоперерыва встретил на площадке своих экранных детей и сильно удивился, тому, каксильно они выросли."Пора задуматься над сериалом про родителей детей и снять"Сваты. Второе поколение", – поделился идеей для продолжения актер из сериала "Сваты".