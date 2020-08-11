В Оку выпустили 10 тысяч мальков стерляди. Зарыблением реки занималось «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» совместно с региональным рыбнадзором. Выпустили

В Оку выпустили 10 тысяч мальков стерляди. Зарыблением реки занималось «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» совместно с региональным рыбнадзором. Выпустили рыбу, как говорят в администрации области, в счет компенсации за капитальный ремонт двух дорог регионального значения «Перново – Головино – Мячиково – Ваулово» в Петушинском районе и «Балакирево – Рюминское» в Александровском районе с