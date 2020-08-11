Во многих городах Белоруссии проходят забастовки. Чем стачки рабочих грозят для жизни страны и как они повлияют на экономику России, рассказал профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

Во многих городах Белоруссии проходят забастовки. Чем стачки рабочих грозят для жизни страны и как они повлияют на экономику России, рассказал профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.По словам эксперта, экономика Белоруссии практически не пострадает, если стачки будут длиться две-три недели. У государства есть все необходимые ресурсы для компенсации потерь.Но если сотрудники предприятий больше месяца не будут появляться на работе, то это приведет к большим убыткам. Аграрный и промышленный секторы страны не смогут сразу оправиться после такого удара.Это может привести к тому, что Россия получит не все поставки Белоруссии, отметил Скопин. Из-за массовых беспорядков белорусская экономика станет более изолированной, сообщает "Говорит Москва"."Граждане будут зацикливаться на себе, интересах своей страны", – заявил профессор Московского государственного университета.Напомним, о массовых забастовках в Белоруссии стало известно 11 августа. Рабочие настаивают на повторном проведении выборов главы страны и освобождении всех политзаключенных. Некоторые требуют признать Светлану Тихановскую президентом.Результаты президентской гонки были оглашены утром 10 августа. С большим отрывом победил действующий лидер Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская получила поддержку 10,09% избирателей.