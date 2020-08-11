В селе Рождествено появится новый дом культуры, а в селе Ельтесуново - новая котельная. Сразу несколько населенных пунктов Собинского района вошли в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий".

В селе Рождествено появится новый дом культуры, а в селе Ельтесуново - новая котельная. Сразу несколько населенных пунктов Собинского района вошли в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий".Третьим в проекте комплексного развития участвует поселок Ставрово. В рамках целевой программы "Современный облик сельских территорий" будет реконструирован ставровский бассейн. Об этом сообщает областная администрация.Всего в конкурсе приняли участие более 70-ти регионов, 344 проекта получили финансовую поддержку государства. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» должна улучшить качество жизни на селе и снизить отток жителей с сельских территорий.