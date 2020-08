Исчезнувшая на время после сообщений о блокировке в здании ЦИК Светлана Тихановская объявилась за пределами Белоруссии. Она находится в Литве, рассказал министр иностранных дел страны.

Исчезнувшая на время после сообщений о блокировке в здании ЦИК Светлана Тихановская объявилась за пределами Белоруссии. Она находится в Литве, рассказал министр иностранных дел страны.Светлана Тихановская не стала выходить на митинги, чтобы личным примером воодушевить соратников на борьбу за справедливость. У ее бегства в Литву может быть несколько причин.Во-первых, таким образом кандидат сохраняет возможность для координации действий оппозиции, выступлений и общения с прессой, в том числе международной. Заниматься всем этим из-за решетки было бы просто невозможно, а в вероятности ареста Тихановской на фоне массовых протестов мало кто сомневается.Злые языки могут выдвинуть и другую версию. Дескать, Тихановская не обладает необходимой инициативой для борьбы за власть и не готова рисковать свободой ради абстрактных ценностей. Иными словами, испугалась и сбежала в более безопасное место.Есть и третий вариант, который придется по душе сторонникам Александра Лукашенко. Президент Белоруссии уже упоминал, что протесты против его очередного срока координируются из-за рубежа. Побег Тихановской в Литву может быть интерпретирован как поездка агента влияния к кураторам.Svetlana is safe. She is in .— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL)Напомним, что выборы президента Белоруссии, прошедшие 9 августа, ожидаемо завершились официальными сообщениями об уверенной победе действующего главы государства Александра Лукашенко и массовыми акциями несогласных с таким исходом. Многие ожидали, что возглавит народный протест Светлана Тихановская.Стать лидером белорусской оппозиции ей пришлось практически случайно. Свою кандидатуру на выборы она выдвинула вместо мужа, которому за президентские амбиции пришлось расплачиваться попаданием за решетку. Позже оппозиционные силы объединились вокруг Тихановской.Поскольку за нее голоса отдали практически все недовольные долгим нахождением у власти Александра Лукашенко, многие ожидали впечатляющих цифр народной поддержки. Согласно официальным данным, за Тихановскую проголосовали чуть больше 10% избирателей.