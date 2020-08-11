По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во Владимире сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего мужчину, при себе он имел около грамма наркотического вещества. Сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.Молодой человек привлек внимание правоохранителей тем, что ночью на улице Куйбышева подобрал неизвестный предмет с земли и убрал его в поясную сумку. При виде патрульного автомобиля он заметно нервничал и предпринял попытку скрыться, но был задержан росгвардейцами. В ходе беседы мужчина пояснил, что в его сумке находится запрещенное вещество.На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.Позже экспертизой было установлено, что изъятое вещество - кокаином, весом 0.95 граммов.По данному факту возбуждено уголовное дело.