В рейд по Каменке. Сотрудники МЧС приехали в Суздальский район, чтобы проверить, насколько соблюдаются меры безопасности на водоёмах региона. Напомним, с 31 июля официально открыт купальный

В рейд по Каменке. Сотрудники МЧС приехали в Суздальский район, чтобы проверить, насколько соблюдаются меры безопасности на водоёмах региона. Напомним, с 31 июля официально открыт купальный сезон, но не везде. Так, например, в том же Суздале официально купаться до сих пор запрещено, но некоторых граждан это не останавливает. Купаются даже в пасмурную погоду. - Вчера