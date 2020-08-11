В Сети появилось новое объяснение причин, по которым главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии после начала массовых протестов оказалась за пределами страны. Иного выбора у Светланы Тихановской просто не было.

В Сети появилось новое объяснение причин, по которым главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии после начала массовых протестов оказалась за пределами страны. Иного выбора уСветланы Тихановской просто не было.Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова пояснила, как соперница Александра Лукашенко оказалась в Литве в тот момент, когда ее ждали на баррикадах в столице Белоруссии. "У Светланы не было выбора", – сказала она.Тихановскую вывезли в Литву белорусские власти, сообщила Ковалькова. Она добавила, что это позволило освободить начальника ее штаба Марию Мороз, которая была брошена за решетку накануне выборов. Страну женщины покинули вместе.Впрочем, пока у белорусских властей остаются рычаги давления на Тихановскую. "В заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", – заметила Ковалькова. О том, на что сопернице Лукашенко придется пойти ради их освобождения, ее представитель решила не распространяться.Зато она рассказала, какие задачи стоят перед оппозицией после проведения выборов президента Белоруссии и оглашения официальных результатов голосования. Их всего две: защитить выбор людей и остановить кровопролитие."Ситуация критическая. Как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия", – подчеркнула Ковалькова. Защищать свободу нужно исключительно легальными и ненасильственными способами, добавила она.