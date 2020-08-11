Ей грозит 6 лет лишения свободы и 500 тысяч рублей штрафа.

Ей грозит 6 лет лишения свободы и 500 тысяч рублей штрафа.Слушание громкого уголовного дела о взятках и мошенничестве, в которых обвиняется бывший начальник регионального управления Росгвардии по Владимирской области, продолжается в Октябрьском суде города Владимира. Было оглашено обвинительное заключение, в котором по 5 эпизодом гособвинение запросило для нее от 3,5 лет колонии до 1 года исправительных работ. А также запросило взыскать с Мокшиной незаконно полученные ей суммы в десятикратном размере. И лишить ее звания полковника милиции.Сама Мокшина виновной себя не признает.Напомним, что по версии следствия, в 2018 году начальница регионального управления Росгвардии потребовала от своих подчиненных денег, якобы для успешного прохождения ревизорских проверок, но на деле оставила деньги себе.