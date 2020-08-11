Павел Деревянко признался, что участие в проекте Семена Слепакова увеличило его доход в полтора раза. Сериал Домашний арест стал новым витком в карьере артиста.

Павел Деревянко признался, что участие в проекте Семена Слепаковаувеличило его доход в полтора раза. Сериал "Домашний арест" стал новым витком вкарьере артиста.По словам Павла Деревянко, на съемки в комедийной теленовелле онсогласился не сразу. Он не был уверен, что роль достойная. Продюсеру и сценаристу сериала "Домашний арест" Семену Слепакову удалосьуговорить актера.Артист не скрывает, что на этапе создания никто не думал отом, что картина "выстрелит". Благодаря роли в теленовелле Павел сталвысокооплачиваемым артистом. Его гонорар увеличился в полтора раза.Знаменитость уверена: рост его дохода связан с количеством предложений,которые посыпались после "Домашнего ареста".Деревянко рассказал, что все заработанное тратит насемью. Павел обеспечивает жену, детей, помогает матери и брату, которые живут вТаганроге. Для близких актер строит дом на берегу Миусского лимана.Делать карьеру за рубежом звезда сериала "Домашний арест"пока не собирается. К слову, Павел снялся в иностраннойкартине, но неуспешно.10 Авг 2020 в 9:35 PDT"У меня раньше были амбиции. Хотелось покорять Голливуд. Яездил в Америку, учился английскому специально. Но после одного случая яперестал хотеть в Голливуд. Как отрезало. Это были съемки фильма "Кровавая ледиБатори". Это были наши деньги. Продакшен наполовину американский, частичноанглийский и румынский. Мы снимали в Румынии, в замке. Все было круто. Вглавной роли была Света Ходченкова, все остальные артисты были иностранцы. Мнепредложили роль. Интересный образ: человек со шрамом, средневековый инспектор. Думал,английский подтяну. Но я ничего не понимал, что они говорили. Я обломался поэтому поводу. У меня был стресс. Меня в итоге переозвучили. Если у тебя нетязыка чистого, свободного, то *** тебе там делать", – высказался Деревянко.