После того, как Светлана Тихановская перебралась в Литву, заявление решил сделать президент страны Гитанас Науседа. Политик уверен, что на кандидата в президенты Белоруссии было оказано давление.

После того, как Светлана Тихановская перебралась в Литву, заявление решил сделать президент страны Гитанас Науседа. Политик уверен, что на кандидата в президенты Белоруссии было оказано давление.Гитанас Науседа не верит, что Светлана Тихановская записала недавнее видеообращение добровольно. Это очевидно каждому здравомыслящему человеку, уверен президент Литвы.Политик назвал давление на Тихановскую еще одним доказательством того, как власти ломают дух целой нации. "Последние несколько недель мы были свидетелями этих методов", – написал лидер Литвы в "Фейсбук".Науседа считает, что Светлане Георгиевне сейчас необходимо оправиться от пережитого шока. Также он пообещал предоставить кандидату в президенты Белоруссии политическое убежище, ведь Литва всегда готова защищать интересы людей, которые выступают за свободу и демократию.10 Авг 2020 в 3:24 PDTНапомним, Тихановская , что решение сбежать из Белоруссии в Литву далось ей непросто, назвав это тяжелым выбором. Знакомые со Светланой Георгиевной люди также не сомневаются, что . Возможно, именно они заставили оппозиционера призвать белорусов отказаться от акций протеста.