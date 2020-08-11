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<a href="https://33live.ru/novosti/11-08-2020-pryamoj-efir-pokupki-v-internet-magazinax-a-vas-obmanyvali.html" target="_blank">Прямой Эфир: «Покупки в интернет-магазинах: А Вас обманывали?»</a> - Покупки в интернет-магазинах стали для многих привычным делом. Это удобно, а иногда и выгодно. Но насколько безопасен онлайн-шопинг? И всегда ли устраивает качество дистанционного